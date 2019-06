Dieta cu lamaie. Scapa rapid de kilogramele in plus

lamaie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dieta cu lamaie va ajuta sa scapati de kilogramele in plus in doar doua saptamani. Tot ce trebuie sa faceti este sa beti un amestec de apa si suc de lamaie in fiecare zi timp de doua saptamani. Luati cateva lamai proaspete si urmati pasii urmatori: Prima zi: Se amesteca o ceasca de apa cu sucul unei lamai. Ziua a doua: Se amesteca doua cesti de apa cu sucul de la doua lamai. Ziua a treia: Se amesteca trei cesti de apa cu sucul de la trei lamai. Ziua a patra: Se amesteca patru cesti de apa cu sucul de la patru lamai. Ziua cinci: Se amesteca cinci cesti de apa cu suc de cinci lamai. Ziua a sasea: Se amesteca sase cesti de apa cu sucul de la sase lamai. Ziua a saptea: Se amesteca zece cesti de apa cu ...