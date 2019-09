Dieta cu oua. Minus 10 kilograme in 14 zile

Dieta cu oua google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca vrei sa scapi rapid de kilogramele in plus, o dieta cu oua fierte ar putea fi raspunsul pe care il cauti. Chiar daca regimul presupune consumul a doar cateva categorii de alimente, se pare ca acesta are un efect benefic asupra metabolismului. Trebuie sa retii insa ca, odata ce s-a terminat perioada in care tii aceasta dieta, trebuie sa te rezumi la alimente sanatoase, fara grasimi si zahar in exces, pentru a preveni efectul yo-yo. Inainte sa iti oferim meniul pentru cele 14 zile de dieta, iata ce trebuie sa tii minte: bea cat mai multa apa (8-10 pahare pe zi), fa zilnic macar 30 de minute de miscare, elimina fast-foodul, bauturile carbogazoase, alcoolul, redu cantitate de alimente sarate sau bogate i ...