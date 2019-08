Dieta cu pepe verde! Slabesti rapid in doar cinci zile

dieta pepene verde google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dieta cu pepene verde poate fi foarte eficienta in pierderea in greutate si in detoxifierea organismului in mod natural. Fiind bogat in apa, pepenele verde ne ajuta sa slabim mai usor. Mic dejun Prima zi: O ceasca de cafea sau ceai, 2 fursecuri cu cereale integrale, un iaurt natural si 1 felie de pepene verde. A doua zi: O ceasca de cafea cu lapte degresat si o felie de branza dietetica A treia zi: O ceasca de cafea sau ceai, 1 felie de paine prajita integrala sau 2 fursecuri, 2 felii de sunca sau carnati de curcan si o felie de pepene verde. A patra zi: O ceasca de ceai, 2 fursecuri cu cereale integrale, un iaurt natural si 1 felie de pepene verde. A cincea zi: O ceasca de cafea cu lapte degresat ...