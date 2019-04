Dieta cu sfecla rosie – slabesti 4,5 kilograme in 3 zile

Dieta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dieta cu sfecla rosie te poate ajuta sa elimini 4 kilograme intr-o perioada de 3 zile. Este bogata in vitamine, minerale si fibre ce regleaza digestia. Dieta cu sfecla rosie permite consumul si a altor alimente, dar nu include si acele alimente care nu sunt sanatoase… dar gustoase. Dieta are putine calorii, in jur de 700 de calorii pe zi, astfel ca poate parea una rigida. Dieta cu sfecla rosie nu permite gustarile Pentru a limita consumul de calorii, aceasta dieta a exclus gustarile dintre mese. Se pot consuma apa, cafea fara zahar, ceai. Planul dietei cu sfecla rosie La micul dejun se poate consuma un fruct cu un continut redus de zahar. Alaturi de acesta se mai poate servi un aliment bogat in ca ...