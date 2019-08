Dieta de 11 zile. Scapa rapid de kilogramele in plus

Dieta 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Probabil ti s-a intamplat si tie ca, dupa o iarna in care sedentarismul si dieta nesanatoasa si-au spus cuvantul, te-ai trezit la inceputul primaverii cu cateva kilograme in plus. Asa ca acum este momentul sa le spui adio kilogramelor si sa fii din nou in forma. Asa ca astazi iti venim in ajutor si iti prezentam aceasta dieta de 11 zile care te ajuta sa pierzi 5 kilograme intr-un interval de timp scurt. Planul este, practic, o dieta de proteine cu carbohidrati complecsi amestecati prin ea. Ceea ce iti va placea la ea este ca poti sa alegi cat de mult sa mananci - dar portiile trebuie sa fie suficient de mici astfel incat sa nu te simti "plina" sau ghiftuita. Cu alte cuvinte, ar trebui sa simti ca inc ...