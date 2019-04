Dieta fodmap. Regimul care te ajuta sa slabesti rapid

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); DIETA. Este o abordare dietetica de care vei auzi tot mai des de acum incolo. Destinata in mod special persoanelor care se confrunta cu probleme intestinale, aceasta se dovedeste a fi de mare ajutor si celor care isi propun sa-si subtieze silueta. DIETA. Termenul FODMAP vine din limba engleza, fiind acronimul pentru „Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols”, care in traducere inseamna oligozaharide, dizaharide, monozaride si polioli fermentabili. Acesta face referire la un regim alimentar pus la punct de doi medici australieni, Sue Shepherd si Peter Gibson, pentru controlul suparatoarelor simptome care caracterizeaza sindromul intestinului iritabil (SII), o afectiune inca putin c ...