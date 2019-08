Dieta germana sau cum poti scapa de 9 kg in plus

dieta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dieta germana are la baza planul alimentar restrictiv conceput de fizicianul Max Plank. Regimul promite pierderea in greutate cu pana la 9 kilograme in doar 2 saptamani. Cei care promoveaza dieta germana, au urmat-o sau sunt pe cale sa o tina, trebuie sa stie ca regmul gandit de Max Plank te poate ajuta sa-ti mentii silueta si dupa incheierea programului de slabit. Dieta germana – reguli de functionare Se pot slabi pana la 9 kilograme in 2 saptamani. Mai mult, datorita acestui program alimentar iti vei putea mentine greutatea ani la rand, fara dificultate, sustin multi adepti ai dietei, datorita efectului pozitiv de accelerare a metabolismului. Tot ce trebuie sa faci este sa respecti meniul stabilit, fara ...