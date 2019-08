Dieta isteata! Aceste alimente combat celulita si imperfectiunile pielii

dieta ananas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Exista o multime de produse care promit succesul in lupta cu aspectul de „coaja de portocala“ al pielii. Alternativa la ele este o dieta isteata, ce include alimente care combat celulita. Stiai ca indiferent de conformatia corporala, 85% dintre femei sufera de acest neajuns? Multe incearca tot felul de creme miraculoase si tratamente special gandite pentru femei. Jacqueline Newson, o experta pe probleme de nutritie, a facut o lista cu alimente care combat celulita, despre care am scris in randurile ce urmeaza. Descoperire uriasa: Rolul uleiului de masline in prevenirea bolii Alzheimer Alimente bogate in vitamina C Celulita apare cand tesutul conjunctiv sub stratul superior al pielii incepe s ...