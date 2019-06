Dieta la ore fixe. Scapi rapid si sanatos de kilogramele in plus

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); DIETA. Dieta la ore fixe presupune, dupa cum ii spune si numele, sa mananci la aceleasi ore in fiecare zi. Dintre dietele care promoveaza aceasta idee, cea mai cunoscuta este cea inventata de Jorge Cruise, care presupune sa mananci din trei in trei ore. Cheia succesului? Sa mananci regulat, la ore fixe. DIETA. Dieta la ore fixe nu are restrictii, fiind permise chiar si dulciurile si carbohidratii, atata vreme cat respecti un orar fix. DIETA. Ideea care sta la baza dietei la ore fixe? Cruise sustine ca mancand putin si des, adica din trei in trei ore, acceleram metabolismul si ardem mai usor grasimile. DIETA. Daca nu mancam suficient de des, corpul intra in modul de “infometare” si incepe sa conserve calorii si sa st ...