Dieta lui Liviu Guta. A slabit spectaculos in 2 luni. Iata ce mananca - FOTO

Liviu Guta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Guta a slabit spectaculos in doua luni. Cantaretul a facut publica dieta. „Slabire 5-10 kg pe saptamana AMBITIA ESTE CEA CARE TE VA SLABI CEL MAI MULT! AI INCREDERE IN TINE! Consultati un medic inainte de inceperea dietei Ziua 1 START Micul dejun: 2 oua fierte, un grapefruit, o cana de ceai verde Pranz: un ou fiert, o portocala, 150g carne de pui Cina: 200g carne de pui, un iaurt degresat Ziua 2 Mic dejun: 2 oua fierte, un pahar de suc de citrice proaspat Pranz: 2 portocale, 150g carne de pui Cina: 2 oua fierte, un grapefruit Ziua 3 Mic dejun: un ou fiert, o portocala Pranz: 200g carne de vita, un grapefruit Cina: 2 oua fierte, un iaurt degresat Dieta minune cu ton. Slabeste 5 kilograme in ...