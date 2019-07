Dieta paleo creste riscul de boli de inima! Iata explicatia

Dieta Paleo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oamenii care urmeaza dieta paleo au o cantitate de doua ori mai mare dintr-un biomarker care favorizeaza aparitia bolilor de inima, arata primul studiu major care a examinat impactul dietei asupra bacteriilor intestinale. Cercetatorii de la Universitatea Edith Cowan (ECU) au comparat 44 de persoane care urmeaza dieta paleo cu 47 de persoane care mananca dupa dieta australiana traditionala. Cercetarea, publicata in Jurnalul European de Nutritie, a masurat cantitatea de N-oxid de trimetilamina (TMAO) in sangele participantilor. Nivelurile ridicate de TMAO, un compus organic produs in intestin, sunt asociate cu un risc crescut de boli de inima. Impact asupra sanatatii intestinului Dieta controversata Paleo ( ...