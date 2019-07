Dieta stricta cu care Gabriela Cristea a slabit deja 12 kilograme

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriela Cristea si Tavi Clonda au facut cununia civila in 2015 si planuisera sa faca nunta in toamna lui 2018, insa au amanat evenimentul din cauza celei de-a doua sarcini a Gabrielei. Acum este pregatita sa imbrace rochia de mireasa si pentru a nu avea niciun regret legat de ziua cea mare, vedeta TV tine o dieta stricta, care a ajutat-o deja sa slabeasca 12 kilograme. Gabriela Cristea a nascut-o in martie 2019 pe Thea Iris Selena si, la sfarsitul lunii august, micuta va fi crestinata pentru ca imediat dupa aceea, sa fie domnisoara de onoare a mamei sale, alaturi de sora mai mare, Bella Margot. Gabriela Cristea si Tavi Clonda au decis ca in aceasta vara sa bifeze doua mari evenimente din viata lor, botezul celei de-a doua fetit ...