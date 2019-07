Diete care iți pot distruge sanatatea - Cele mai proaste sfaturi in curele de slabire

De câte ori n-ai auzit că, dacă ţii dietă, după ora 18:00 nu trebuie să mai mănânci nimic? Aşa să fie? Prevention.com a inventariat cele mai înşelătoare reguli ale dietelor, scrie realitatea.net

Renunţă, aşadar, la trucurile nocive şi urmează câteva reguli de aur care, cu siguranţă, vor fi benefice pentru organismul tău.



1. Alimentele bogate în grăsimi adaugă kilograme în plus la cântar

Fals! Depinde de tipul de grăsimi consumate. Grăsimile din chipsuri, fursecuri şi mâncăruri uleioase cresc nivelul colesterolului şi, odată cu acesta, riscul apariţiei mai multor boli. Grăsimile bune, însă, cele luate din nuci, avocado sau somon, spre exemplu, îţi protejează inima şi îmbunătăţesc considerabil sănătatea. Consumate în cadrul unui regim de viaţă sănătos, aceste grăsimi te împiedică să te îngraşi.

2. Evită gustările între mese

Fals! Porţiile mici, consumate între mese, sunt cea mai bună metodă de a învinge foamea. Nu trebuie decât să reduci porţiile şi să optezi pentru alimente sănătoase. Nucile, fructele şi iaurturile naturale îţi vor asigura energie pentru o zi întreagă.

3. Toate caloriile sunt la fel

Fals! Tipul caloriilor şi calitatea acestora pot influenţa efectul asupra corpului. Mâncarea dă naştere unor reacţii diverse în corpurile noastre, aşa că tipul alimentelor este un factor extrem de important în dietă. De exemplu, cele 50 de calorii dintr-un măr pot da naştere unor reacţii total diferite faţă de cele dintr-o prăjitură. Caloriile care nu conţin nutrienţi – caloriile goale – se găsesc, de exemplu, în cartofii prăjiţi.

4. Renunţă la carbohidraţi

Fals! Deseori, studiile asupra carbohidraţilor sunt greşit interpretate. Într-adevăr, consumaţi în exces, carbohidraţii rafinaţi (pâinea albă şi orezul alb) pot provoca, în timp, creşteri în greutate şi pot creşte riscul apariţiei bolilor cardiovasculare. Însă nu există nicio dovadă că acei carbohidraţi sănătoşi proveniţi din cereale integrale, fructe şi legume ar afecta sănătatea sau că ar influenţa creşterea în greutate.

5. Consumă cât mai multe proteine

Fals! O dietă bazată pe un consum mare de proteine nu va avea rezultate spectaculoase. În plus, nu este sănătoasă. Corpul are nevoie de trei macronutrienţi: proteine, carbohidraţi şi grăsimi. Axarea exclusiv pe proteine nu-şi are rostul. Nu numai că îţi vei seca organismul de fibre şi alţi antioxidanţi întâlniţi în carbohidraţii sănătoşi – cereale integrale, fructe şi legume – dar există şi riscul să incluzi prea multe grăsimi în dietă crescând, astfel, nivelul colesterolului şi al trigliceridelor.

6. Scoate glutenul din alimentaţie

Fals! Nu există nicio dovadă că glutenul este un ingredient care îngraşă. Pericolul îl reprezintă consumul excesiv de cereale rafinate – alimente din făină albă sau alte cereale rafinate. Mai mult, scoaterea glutenului din alimentaţie înseamnă deficit de fibre, fier, vitamina B12 şi magneziu.

7. Arzi mai multe calorii dacă faci sport pe stomacul gol

Fals! Săritul peste masă înainte de efort fizic poate cauza pierderi masive de masă musculară. Înainte de a te apuca de exerciţii consumă un fruct dulce – banană, piersică, mango. Contrar aparenţelor, o pătrăţică de ciocolată neagră este recomandată înainte de a merge la sală. Îţi va creşte energia considerabil!

8. Sari peste micul dejun pentru a putea consuma mai multe calorii la prânz şi la cină

Fals! Tendinţa e să creşti consumul de calorii la prânz şi seara, când activitatea organismului începe să se reducă. În majoritatea cazurilor se instalează consumul în exces la ore târzii, în contul caloriilor scăzute din porţia de dimineaţă. De altfel, cele mai spectaculoase pierderi în greutate s-au înregistrat la subiecţi care luau un mic dejun consistent, dar sănătos.

9. Mănâncă albuşul, aruncă gălbenuşul

Fals! Potrivit unor studii recente, gălbenuşul asigură creşterea colesterolului bun. În comparaţie cu albuşul, care oferă doar proteină, gălbenuşul conţine carotenoide, acizi graşi esenţiali, vitaminele A, E, D, K. Cu alte cuvinte, ouăle sunt alimentele perfecte. Limitează consumul, însă, la cel mult 4 pe săptămână.

10. Arzi mai multe calorii dacă mănânci alimentele în stare crudă

Fals! Deşi multe alimente sunt mai sănătoase consumate în stare crudă, asta nu trebuie să fie o regulă valabilă în toate cazurile. Foarte multe studii arată că, gătite, alimentele îşi schimbă valorile nutritive.