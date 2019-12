Diete care te ajuta sa slabesti usor dupa nastere

Ai trecut cu brio peste nastere si primele luni de alaptare, bebelusul creste sanatos, insa ai totusi o nemultumire atunci cand te privesti in oglinda. Nu reusesti sa scapi de toate kilogramele acumulate in timpul sarcinii, iar cantarul afiseaza in continuare o greutate pe care nu ti-o doresti. Nu este momentul sa tii o dieta drastica, mai ales daca alaptezi, ci trebuie sa pui in practica un plan alimentar echilibrat si sanatos.