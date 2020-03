Diferentele dintre Certificatul de Situatie de Urgenta si avizul de forta majora

Inca de la publicarea Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta, s-au nascut intrebari in comunitatea de business privind diferentele dintre Certificatul de Situatie de Urgenta (CSU), care nu a fost reglementat in trecut si care poate fi solicitat de operatori economici afectati de pandemia de COVID-19, si avizul de forta majora, existent in legislatie de mult timp.