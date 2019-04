Digitalizarea in Romania. Specialist: La un moment dat, lucrurile se rup. Exista etape cand trebuie sa mergi la ghișeu sa duci hartii

Digitalizarea are o prezenţă relativ bună pe partea instituţiilor guvernamentale din România, dar încă mai există etape în care trebuie să aduci hârtia la ghişeu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de specialitate, Cristian Cârstoiu, partener şi director de inovaţie EY România, potrivit Agerpres.

"Avem o prezenţă relativ bună în materie de digitalizare pe partea instituţiilor guvernamentale în online, dar la un moment dat lucrurile se rup, pentru că există etape când trebuie să mergi totuşi la ghişeu, să duci hârtii şi nu avem semnătura digitală. La serviciile eHealth stăm chiar mai prost. Există foarte multe firme în România care nu au digitalizarea în strategia lor, în următorii ani. Este o problemă la nivel de percepţie. Utilizatorii români nu sunt obişnuiţi cu digitalizarea, încă interacţionează om-om. Mă aşteptam ca turismul să aibă o prezenţă mai mare în online", a precizat Cârstoiu.

Conform unui raport de date statistice prezentat de către directorul de inovaţie al EY România, la nivel global, rata de acoperire a telefoanelor mobile a crescut constant, de la 51% în 2015, fiind aşteptată să depăşească 61% în 2020.



"Observăm, deja, în multe ţări unde un om are mai mult de două telefoane, cu toate că este destul de complicat din punct de vedere al utilizatorului care deţine mai multe dispozitive", a spus Cârstoiu.



Statistica relevă, totodată, că aproape două treimi (62%) dintre utilizatori accesează internetul folosind telefonul mobil, iar în cazul a peste jumătate dintre utilizatorii de telefoane inteligente primul lucru pe care îl fac dimineaţa este să-şi acceseze telefonul mobil.



De asemenea, plăţile efectuate cu ajutorul telefonului mobil au atins, la nivel global, valoarea de 930 de miliarde de dolari, în timp ce aplicaţiile care blochează reclamele pe mobil au avut o creştere anuală de 90%. În plus, 82% dintre consumatori îşi accesează telefonul mobil când cumpără un produs din magazin.



"Peste jumătate dintre consumatori (52%) nu mai interacţionează cu un business după ce a avut o experienţă proastă cu aplicaţia mobilă. Preţul devine irelevant atât timp cât interacţiunea nu a dus la o experienţă bună. Totodată, 2 din 5 adulţi folosesc căutările pe voce, în fiecare zi, la nivel global", a menţionat reprezentantul EY România.



Potrivit datelor citate, căutările vocale efectuate de pe mobil ajung să fie de trei ori mai specifice pe localizarea răspunsului, iar aproximativ jumătate dintre utilizatorii (47%) folosesc dispozitive mobile pentru a citi documente de business.



"Cu aceste tehnologii, forţa de muncă a devenit din ce în ce mai mobilă. Puţini dintre noi îşi mai fac deconturile venind la muncă să aducă fizic documentele. Majoritatea acestor lucruri se fac acum prin intermediul aplicaţiilor mobile", a subliniat Cristian Cârstoiu.



Reprezentanţi ai companiilor din domeniul digital discută, marţi, în cadrul conferinţei ZF Mobilio 2019, subiecte legate de utilizarea tehnologiilor mobile, colaborarea digitală şi despre beneficiile dezvoltării reţelelor 5G.