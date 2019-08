DIICOT - 1.600 de dosare de trafic de persoane, trafic de minori si pornografie infantila

DIICOT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); DIICOT anunta ca are in lucru, la nivelul intregii tari, 964 de dosare ce vizeaza infractiunile de trafic de persoane si trafic de minori, precum si 667 dosare de pornografie infantila. In 2019, 65 de minori au fost victimele traficului, iar 67 de inculpati au fost trimisi in judecata. Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism arata dinamica fenomenului infractional al traficului de persoane, traficului de minori si al pornografiei infantile din ultimii ani. In 2017, in ceea ce priveste infractiunea de trafic de persoane, s-au constatat 304 victime si a fost intocmit ,,un numar de 39 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei, prin care au fost trimisi in jud ...