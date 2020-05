DIICOT: 4 hackeri au planificat un atac masiv asupra unor instituții din sistemul național de sanatate

O grupare formată din 4 persoane, condusă de un hacker din Republica Moldova, ar fi planificat un atac fără precedent asupra instituțiilor din sistemul național de sănătate, intenționând să ceară recompense pentru a permite accesarea sistemelor informatice. Pe lista de ținte s-ar fi aflat o serie de instituții publice din domeniul sanitar, inclusiv spitale. Corespondentul […] The post DIICOT: 4 hackeri au planificat un atac masiv asupra unor instituții din sistemul național de sănătate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.