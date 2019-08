DIICOT a anuntat ca a primit rezultatele INML in cazul oaselor ridicate din casa groazei de la Caracal

Alexandru Cumpanasu 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); DIICOT a anuntat ca INML a trimis raportul referitor la testele antropologice efectuate pe oasele arse gasite vinerea trecuta, in prima zi a perchezitiilor, in casa groazei din Caracal. ”In cursul acestei zile, Institutul National de Medicina Legala a transmis DIICOT – Structura Centrala raportul de expertiza medico-legala antropologica privind examinarea materialului osos si dentar identificat in urma perchezitiei domiciliare efectuate la data de 27.07.2019 la locuinta inculpatului Dinca Gheorghe. Alexandru Cumpanasu a rabufnit: "mor de gat cu toti cei care din Craiova, Caracal, Bucuresti protejeaza aceste retele de trafic de fiinte umane " Avand in vedere faptul ca, pana ...