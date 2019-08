DIICOT a gasit noi fragmente osoase si dinti de provenienta umana

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Biroul de Informare si Relatii Publice din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: "Astazi, data de 06.08.2019, procurorii DIICOT - Structura centrala impreuna cu politisti specializati din cadrul Politiei Romane - delegati in cauza, au continuat perchezitia efectuata la domiciliul inculpatului Dinca Gheorghe, precum si cercetarea la fata locului din data de 05.08.2019, in zona indicata de catre inculpat, respectiv o liziera situata pe traseul Calarasi-Bucuresti. In urma cercetarii la fata locului efectuate in cursul zilei de astazi, la locul mai sus mentionat, dupa cernerea cenusei, au fost identificate si ...