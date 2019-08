DIICOT a mintit! Masina criminalului din Caracal al Alexandrei Macesanu era suspectata in dosarul disparitiei Luizei Melencu 

masina gheorghe dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Chiar in ziua cand s-a aflat despre tragedie, procurorul general Licu a spus initial ca ”Gheorghe Dinca era suspect” in dosarul rapirii similare a altei fete, apoi a revenit pentru ca DIICOT a negat si iata ca aflam, conform libertatea.ro adevarul chiar din raportul oficial prezentat de MAI in fata CSAT. Exact ca in cazul Colectiv, minciuna autoritatilor incepe sa plesneasca de la toate cusaturile. In orele care au urmat descoperirii cenusei si oaselor, procurorul general Bogdan Licu a declarat la Antena 3 ca ”suspectul era anchetat de DIICOT si pentru disparitia altei fete”. Pe fondul indignarii publice care crestea, ”daca era suspect in alt caz de ra ...