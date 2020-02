DIICOT a prins o banda de hoti care a jefuit caile ferate franceze de 1 milion de euro (Foto)

Procurorii DIICOT au efectuat 16 perchezitii domiciliare in judetele Cluj, Arad, Olt, Valcea si Giurgiu, in baza a doua ordine europene de ancheta, emise de autoritatile franceze, pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in furt calificat, tainuire si spalare a banilor.