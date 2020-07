DIICOT a reținut doi barbați care au abuzat o minora bolnava de epilepsie, aflata in stare semiconștienta pe un camp

Doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru că au violat o minoră bolnavă de epilepsie pe un câmp din judeţul Bacău şi au filmat scenele, informează un comunicat de presă transmis vineri de către DIICOT.

Potrivit sursei citate, tinerii, de 18 ani şi 27 ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore pentru viol şi pornografie infantilă.

"În fapt s-a reţinut că la data de 24.06.2020, pe un teren cu vegetaţie de pe raza unei comune din judeţul Bacău, inculpatul T. A.-N a întreţinut un raport sexual normal cu o persoană vătămată minoră, în vârstă de 15 ani, profitând de imposibilitatea acesteia de a-şi exprima voinţa, după care a asistat la a întreţinerea unui raport sexual cu minora în mod similar de către inculpatul C. C.-V. Raportul sexual întreţinut de către inculpatul C. C.-V. şi actele de constrângere fizică a minorei de către inculpatul T. A.-N. au fost filmate cu un terminal mobil de către suspectul T. V.-C., înregistrarea fiind apoi distribuită către mai multe persoane prin intermediul unor aplicaţii de mesagerie", a precizat DIICOT.

Minora suferea de epilepsie şi a fost în stare inconştienţă sau semiconştienţă.

"Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că minora suferea de epilepsie şi că în urma consumului de alcool a intrat într-o stare de ebrietate cel puţin accentuată. Starea fizică şi psihică a victimei a fost descrisă de către participanţii la săvârşirea faptei ca fiind asociată cu cea unei persoane aflată în stare de inconştienţă sau de semiconştienţă, pe care, la final, după întreţinerea de relaţii sexuale, inculpatul T. A.-N. a fost nevoit să o îmbrace şi să o aducă pe braţe pentru a o aşeza în căruţa cu care se deplasa", a mai arătat DIICOT.

Cei doi bărbaţi vor fi prezentaţi Tribunalului Bacău cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bacău.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale, al poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău şi al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

