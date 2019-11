DIICOT a reținut un complice al lui Gheorghe Dinca, care ar fi violat-o pe Luiza Melencu, fata disparuta

DIICOT a anunţat că a reţinut un un bărbat de 46 de ani, acuzat că a violat-o pe Luiza Melencu, tânăra răpită de Gheorghe Dincă în Caracal, în luna aprilie. Este vorba despre Ștefan Risipiceanu, un vecin apropiat al lui Gheorghe Dincă. Procurorii susțin că vecinul l-a suprins pe Gheorghe Dincă cu Luiza în casă, The post DIICOT a reținut un complice al lui Gheorghe Dincă, care ar fi violat-o pe Luiza Melencu, fata dispărută appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.