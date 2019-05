DIICOT: Barbati, retinuti intr-un dosar de constituire a unui grup infractional organizat si contrabanda calificata

La data de 06.05.2019 procurorii DI.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galați au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore, a inculpaţilor C. M., L. N., C. A. şi T. M., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată în formă continuată.În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu luna octombrie 2018, inculpaţii au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat pe raza judeţului Galaţi și a municipiului București, în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova.Astfel, la începutul lunii februarie 2019, pe teritoriul Republicii Moldova şi pe teritoriul României s-a cristalizat o structură infracţională bine organizată ce avea ca scop introducerea pe teritoriul României în mod ilegal a unor cantităţi importante de ţigări, transportul acestora spre beneficiarul aflat pe raza Municipiului Bucureşti, precum şi valorificarea acestora.În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat faptul că inculpaţilor C. M., L. N. şi unui alt suspect în cauză le revenea rolul de a prelua de la spaţiul de încărcare de pe teritoriul Republicii Moldova mijloacele de transport în care se aflau disimulate cantităţi de ţigări, de a le însoţi până la frontieră, de a asigura trecerea acestora prin Punctul de Trece a Frontierei Cahul – Oancea, de a asigura traseele de deplasare şi de a lua măsuri de contrafilaj şi protecţie până la predarea mijloacelor de transport către inculpatul T. M.Inculpaţii L. M. şi C. A. aveau rolul de a conduce mijloacele de transport în care se aflau încărcate în mod disimulat importante cantităţi de ţigări de contrabandă, până la spaţiile de depozitare controlate de către inculpatul T. M., aceştia procedând apoi cu acest din urmă inculpat la descărcarea şi depozitarea cantităţilor de ţigarete.Pentru a asigura succesul activităţilor infracţionale, membrii grupului infracţional organizat au luat decizia de a realiza trecerea peste frontiera de stat a cantităţilor de ţigarete în mijloace de transport ce aveau confecţionate locaşuri speciale pentru disimularea unor cantităţi substanţiale.Astfel, inculpaţii au procurat şi utilizat în activitatea infracţională un număr de cel puţin trei mijloace de transport care aveau confecţionate locaşuri pentru disimularea cantităţilor de ţigarete pe întreaga suprafaţă podelei.O altă măsură de protecţie a membrilor grupului infracţional a fost aceea a utilizării pe durata deplasărilor pe teritoriul Republicii Moldova a unor numere false de înmatriculare provenite de la mijloace de transport de aceeaşi marcă, culoare şi model, precum şi a unor documente false referitoare la aceste autovehicule.În acest scop, membrii grupului infracţional organizat s-au deplasat la centrele de dezmembrări de pe teritoriul Republicii Moldova de unde au procurat documentele şi plăcuţele de înmatriculare ale unor autovehicule identice cu cele utilizate pentru transportul ţigărilor.După trecerea frontierei de stat dintre România şi Republica Moldova, membrii grupului infracţional care aveau rolul de a conduce mijloacele de transport în care erau încărcate cantităţile de ţigări, aveau rolul de a înlocui plăcuţele de înmatriculare şi documentele aferente autovehiculului.Aceste măsuri au fost luate cu scopul de a îngreuna eventuala depistare a membrilor structurii infracţionale de către organele de anchetă prin faptul că eventualele verificări efectuate la punctele de frontieră ar fi indicat cu totul alte autovehicule decât cele în care se aflau încărcate în mod disimulat cantităţile de ţigări.S-a reţinut faptul că inculpaţii asigurau protecţia transporturilor de ţigări prin adoptarea unor trasee sinuoase, marcate de întoarceri şi repetări ale traseelor tocmai cu scopul de a se asigura că faţă de ei nu sunt luate măsuri de supraveghere operativă.Pentru a-şi uşura activităţile desfăşurate pe teritoriul României, membrii grupului infracţional au stabilit pe teritoriul Municipiului Galaţi un centru de comandă şi o bază de repliere într-un imobil situat pe raza municipiului Galaţi.Potrivit modului de operare stabilit, o parte dintre membrii grupului însoţeau mijloacele de transport în care se aflau încărcate ţigările până la intrarea în municipiul Bucureşti după care îl anunţau pe inculpatul T. M. comunicându-i locul de unde putea prelua mijloacele de transport şi a le conduce spre spaţiile de depozitare.În dimineaţa zilei de 05.05.2019, prin P.T.F. Oancea au pătruns în România, dinspre Republica Moldova, două autovehicule despre care existau indicii cu privire la comiterea unui nou act material de contrabandă cu ţigări, ocazie cu care s-a procedat la constituirea dispozitivului operativ în vederea prinderii în flagrant a membrilor structurii infracţionale.În urma verificărilor efectuate, în caroseria unei autoutilitare a fost identificată cantitatea totală de 34.930 pachete de ţigări.În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit faptul că, în perioada februarie 2019 - mai 2019, membrii grupului au introdus în mod ilegal, din Republica Moldova în România, prin sustragerea de la controlul vamal, 116.360 pachete de ţigări fără timbru de accizare sau cu timbru de accizare emis de Republica Moldova, în valoare de peste 1.163.600 lei.În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii.În cursul zilei de astăzi inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Galaţi cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul S.I.A.S., Brigada Autostrăzi, I.J.J. Galați, I.J.J. Ialomița și I.G.P.F.„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmit procurorii.Sursă foto: DIICOT