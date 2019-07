DIICOT: Barbatul suspectat de crimele de la Caracal, retinut. Va fi prezentat Tribunalului Dolj pentru arestare preventiva

La data de 26.07.2019, în baza art. 63 C.pr.pen. rap. la art. 43-45 C.pr.pen., cu aplic. art. 50 C.pr.pen. și a art. 11 alin. 1 pct. 5 din O.U.G. 78/2016, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Craiova a solicitat Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt declinarea competenței de soluționare a cauzei penale înregistrată la această unitate de parchet în vederea reunirii la cauza penală ce are ca obiect infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art.210 C.p. alin.1 lit. a C.p.La data de 27.07.2019,ora 01.00 AM, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a dispus declinarea competenței materiale și teritoriale de efectuare a urmăririi penale privind săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art.210 C.p. alin.1 lit. a C.p.,în favoarea DIICOT- S.T.Craiova, cauza fiind reunită la dosarul înregistrat anterior.Prin ordonanța din data de 27.07.2019 a DIICOT- S.T.Craiova s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului Dincă Gheorghe, sub aspectul săvârșirii în concurs, a infracțiunilor de trafic de minori și viol, fapte prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a Cod penal rap. la art.210 alin.1 lit. a C.p. și art. 218 alin. 1 și 3 lit. c Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 2 Cod penal (persoană vătămată M.A.M.).Inculpatul urmează sa fie prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru o perioada de 30 de zile.Cauza este instrumentată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Craiova cu sprijinul Direcției de Investigații Criminale, Institutului Național de Criminalistică, IPJ Olt și IPJ Dolj.„Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmit procurorii.