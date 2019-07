DIICOT, captura uriasa de droguri. Narcoticele aveau destinatia litoralul romanesc

droguri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patru tineri care transportau o cantitate impresionanta de droguri au fost prinsi de procurorii DIICOT la Ploiesti. Grupul se indrepta catre Constanta, la un festival care are loc in acest weekend pe litoral. Din grupul de traficanti de droguri faceau parte trei barbati si o femeie. Acestia sunt din Cluj si se indreptau spre litoral, unde vineri incepe un festival de muzica, spun surse apropiate de ancheta. Aceleasi surse au declarat ca tinerii aveau in bagaje nu mai putin de zece kilograme de droguri de risc, in special cannabis. Cei patru au fost retinuti pentru 24 de ore si ulterior arestati preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Prahova. In urma cu doua zile, un alt tanar a fost arestat la Constanta to ...