diicot google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) intervine pe litoral dupa cazul lui Razvan Ciobanu. Dealerul vedetelor a fost ridicat de catre DICOT. Traficantul este acuzat ca aproviziona Litoralul. In alta ordine de idei, unul dintre liderii care aproviziona vedetele cu droguri a fost retinut. Dosarul este instrumentat de procurorii DIICOT din Iasi. Pana in prezent, procurorii DIICOT Ploiesti, cei care il aveau in vizor pe Razvan Ciobanu nu au explicat cum nu au stiut de faptul ca acesta se aproviziona in continuare. Deja e o practica faptul ca oamenii de la festivalurile de muzica din corturi consuma droguri. EXCLUSIVITATE BOMBA! Un iesean a vandut droguri la festi ...