DIICOT: Mai multe persoane, retinute intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc

În fapt s-a reţinut faptul că, în intervalul 2017-2019, la nivelul municipiului Timișoara s-a constituit și a acționat un grup infracțional organizat, având ca scop derularea de activități pe linia traficului cu droguri de mare risc, respectiv cocaină. Nucleul acestui grup a fost reprezentat de către mai mulți exponenți ai lumii interlope din oraș, care de-a lungul timpului au fost implicați și în alte activități infracționale comune (șantaje, reglări de conturi, extorcări).

La data de 23.10.2019 procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor B. L. A., Ș. P., O. M., C. A. I., B. R., B. S. D., H. A. C., M. D. L., G. N, S. N., B. S. M. I., N. R. A., D. G. şi A. S., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc, punerea la dispoziţie, cu orice titlu, a unei locuinţe pentru consumul ilicit de droguri.Protecția activităților infracționale a fost realizată de către inculpatul B. L. A., un lider marcant al lumii interlope din municipiului Timișoara, care a asigurat protecția principalilor dealeri, iar în cazul în care între unii dintre aceştia apăreau conflicte, inculpatul intermedia normalizarea relațiilor, în vederea derulării fără incidente a activității infracționale.Pentru sprijinul acordat, inculpatul B. L. A era recompensat periodic fie cu diferite sume de bani rezultate din traficul de droguri, fie prin oferirea de droguri pentru consum.S-a reţinut faptul că gruparea a controlat majoritar piața de cocaină din oraș, marea parte a dealerilor locali și a consumatorilor constanți de cocaină aprovizionându-se de la membrii grupării. De asemenea, pătrunderea pe piața din municipiul Timișoara a oricărui alt dealer din afară se putea realiza doar cu acordul și în condițiile stabilite de către aceștia.Caracteristic tuturor acestor furnizori era faptul că distribuiau cocaina doar către un cerc foarte restrâns de dealeri locali și consumatori fideli, de a căror încredere s-au asigurat de-a lungul timpului. De asemenea, furnizarea cantităților de droguri se realiza de cele mai multe ori în incinta unor imobile folosite de către aceștia, aspect care a făcut foarte dificilă monitorizarea sau prinderea în flagrant a furnizorilor.Paravanul utilizat de către inculpatul B. L. A pentru acoperirea activităţilor sale infracţionale l-a constituit o societate comercială, ce are ca obiect activităţi de protecţie şi gardă, firma fiind înfiinţată iniţial de către inculpat şi preluată formal de către un apropiat al acestuia.Prin intermediul luptătorilor angajați în cadrul firmei de pază și a apropiaților săi, inculpatul B. L. A a avut posibilitatea de a exercita presiuni asupra foarte multor agenți economici (în special cluburi, restaurante, săli de jocuri de noroc), a căror activitate putea fi periclitată în situaţia în care victimele nu ar fi fost de acord să cotizeze diferite sume, sub aparența unor contracte de prestări servicii de pază și protecție. De asemenea, prin intermediul acestora, s-au exercitat diferite constrângeri și asupra unora dintre clienții diferitor agenți economici, care ”deranjează” sau pentru alte reglări de conturi.Totodată, inculpatul B. L. A s-a folosit și de serviciile unor grupuri locale, cunoscute cu preocupări violente, cum este cazul unui grup coordonat de către un luptător de performanță, cu participări la diferite competiții de MMA, aspect care i-a atras o reputație specifică în lumea interlopă. Acesta, împreună cu un cerc de apropiați, a fost implicat în ultimii ani în multiple incidente violente, în special agresiuni îndreptate împotriva diferitor persoane, în scopul reglării de conturi sau pentru a-i determina, la solicitarea unor apropiați, să consimtă la efectuarea diferitor activități, să-și retragă diferite plângeri penale sau acțiuni în justiție etc.În cvasi-majoritatea acestor cazuri, ca urmare a presiunilor exercitate de către membrii lumii interlope, victimele fie nu au mai depus plângeri, fie și le-au retras ulterior, făcând imposibilă astfel tragerea la răspundere penală a agresorilor.În contextul acestor activități infracționale, inculpatul B. L. A le-a asigurat protecția colaboratorilor săi, prin exercitarea influenței pe care o avea atât în mediul interlop, cât și în rândul organelor de poliție, astfel încât să stopeze la timp orice demersuri judiciare care i-ar putea viza.Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că inculpatul B. L. A și-a apropiat în timp diferite cadre de poliție din IPJ Timiș, rolul acestora fiind acela de a-i sprijini activitatea infracțională, prin oferirea de informații legate de eventualele anchete care îl vizează sau de date nepublice, cum sunt cele din bazele de date informatizate ale poliției.Astfel, un exemplu în acest sens, l-a reprezentat inculpatul Ilin Dragan, agent de poliție, cu care inculpatul B. L. A a avut diferite întâlniri.Influența nocivă care a fost exercitată de către relaţiile din mediul interlop asupra desfășurării normale a activităţilor din mediul economic și asupra siguranței sociale, în general, a fost evidențiat într-un eveniment desfășurat în luna septembrie 2019, la care au participat liderii interlopi din mai multe județe din România.Astfel, un important investitor a intenționat să deschidă în principalele orașe din țară mai multe cazinouri, valoarea investiției fiind foarte mare și având potențialul de a-l propulsa ca principal actor pe acest segment de piață. Pentru a-și asigura protecția viitoarelor afaceri, investitorul a apelat la lumea interlopă din România, știind faptul că o afacere de acest profil nu s-ar putea derula în condiții normale, fără ”girul” mediilor interlope din principalele orașe.În acest scop, a avut loc o întâlnire la care au participat principalii lideri interlopi din orașele importante ale țării, respectiv din municipiile Iași, Sibiu, Arad, mediul interlop din Timișoara fiind reprezentat de către inculpatul B. L.A.La data de 24.10.2019 procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara au formulat propunere de arestare preventivă faţă de 9 inculpaţi, Tribunalul Timiş dispunând arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile.De asemenea, faţă de alţi 11 inculpaţi, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus măsura preventivă a controlului judiciar.„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmit procurorii DIICOT.