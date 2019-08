DIICOT ne-a mintit! Masina criminalului din Caracal al Alexandrei Macesanu era suspectata in dosarul disparitiei Luizei Melencu, se arata in raportul MAI catre CSAT si Iohannis

Chiar in ziua cand s-a aflat despre tragedie, procurorul general Licu a spus initial ca ”Gheorghe Dinca era suspect” in dosarul rapirii similare a altei fete, apoi a revenit pentru ca DIICOT a negat si iata ca aflam adevarul chiar din raportul oficial prezentat de MAI in fata CSAT.

Exact ca in cazul Colectiv, minciuna autoritatilor incepe sa plesneasca de la toate cusaturile.

Vineri, 26 iulie 2019, Romania afla ingrozita ca o fata de 15 ani din Caracal a sunat de trei ori la numarul de urgenta 112, iar politia nu a gasit-o. STS, procurorii si politistii au localizat casa de unde sunase fata abia la 19 ore de la apelurile minorei sechestrate.

In orele care au urmat descoperirii cenusei si oaselor, procurorul general Bogdan Licu a declarat la Antena 3 ca ”suspectul era anchetat de DIICOT si pentru disparitia altei fete”.

Pe fondul indignarii publice care crestea, ”daca era suspect in alt caz de rapire, de ce nu l-ati gasit cand fata a sunat?”, Bogdan Licu a revenit. Tot la Antena 3, procurorul general a spus ca ”s-a inteles gresit, nu exista o lista de suspecti”.

S-a inteles faptul ca acest ucigas era o lista de suspecti in dosarul DIICOT. Am luat legatura cu cei de la DIICOT si nu exista o lista cu suspecti in cazul precedentei disparitii

Amintiti-va de minciunile de dupa Colectiv!

Similitudinea cu cazul Colectiv este izbitoare. In 2015, cei de la IGSU au pretins ca habar nu aveau de club, ca nu era in evidenta lor, iar presa le-a dovedit ca au mintit.

In acea dimineata, Raed Arafat a demis trei sefi ai IGSU.

In cazul Caracal, in iulie 2019, procurorul general s-a razgandit si a invocand o informare a DIICOT, spunand ca, de fapt, nu aveau elemente despre Gheorghe Dinca in dosarul disparitiei similiare a Luizei Melencu, petrecuta pe 14 aprilie 2019. De a doua zi, din 15 aprilie, disparitia Luizei este anchetata de Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova si, din neputinta, abia pe 5 iunie ajunge la DIICOT Craiova.

Cand dispare si Alexandra, procurorul general afirma, vag, ca nu exista o lista de suspecti in dosarul Luizei. Dar, de fapt, exista o masina Renault Megane suspecta!

Informatia apare negru pe alb in raportul oficial prezentat marti de MAI in fata Consiliului Suprem de Aparare a Tarii!

Aveau un Megane Renault suspect mai vechi si l-au regasit in cazul Alexandrei!

Publicat de Digi 24, raportul arata ca, in noaptea de joi spre vineri, la peste 12 ore dupa apelurile Alexandrei Macesanu, politistii s-au uitat pe camerele de luat vederi, cautand o masina Renault Megane argintie in care s-ar fi urcat fata de 15 ani.

Aproape de miezul noptii, ”grupul de coordonare” al Politiei obtine de la procurori o poza si face o legatura cu o alta masina Renault Megane argintie, care aparea in dosarul disparitiei vechi de trei luni a Luizei Melencu!

Din raportul comisarului sef A.N. reiese faptul ca la ora 23.21 politistii au primit de la cei doi procurori fotografia unui autoturism Renault Megane, suspect in primul dosar penal

Ce se intampla mai departe?

”Seful biroului rutier, comisarul G.A. a postat fotografia respectiva (nr. masina din dosarul vechi) pe grupul de whatsapp al lucratorilor din subordine, deoarece politistii rutieri au memoria vizuala a autoturismelor din localitate, solicitand sa se efectueze verificari de indata”

Au gasit pe camerele un Renault Megane argintiu, pe care l-au comparat cu automobilul suspect din dosarul Luizei.

Si, uitandu-se pe numarul masinii, care nu se vedea perfect, dar pe care l-au dedus, ”a fost identificat ca proprietar numitul Dinca Gheorghe din Caracal, in varsta de 66 de ani”.

La 1 noaptea i-au reperat telefonul lui Dinca si la 1:42 politistii au comunicat intre ei pe whatsapp ca vor interveni la 6 dimineata.

Ceea ce au si facut.

Trecusera 34 de ore de cand Ion Macesanu, tatal Alexandrei, se prezentase la postul de politie.

Din cele 34 de ore, primele 10 nu facusera absolut nimic, iar ultimele 6 le-au petrecut in fata portii, citind prost legea.

