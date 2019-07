DIICOT, noi dezvaluiri despre cazul de la Caracal: Un necunoscut a anuntat in aprilie familia primei fete disparute ca aceasta este in Elvetia

mihaela luiza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Persoana necunoscuta l-au sunat, pe 15 si 19 aprilie 2019, pe bunicul Mihaelei, fata in varsta de 18 ani din Dolj disparuta in aprilie, si i-au spus acestuia ca tanara este in Elvetia si nu mai vrea sa se intoarca acasaa, arata DIICOT. Pe 15 aprilie 2019, lucratorii Postului de Politie Diosti au fost sesizati, prin plangere, de catre un barbat din comuna Diosti, sat Radomir, judetul Dolj, cu privire la faptul ca, nepoata sa, in varsta de 18 ani, a plecat voluntar de acasa, din comuna Diosti, catre municipiul Caracal si nu a mai revenit. Trei zile mai tarziu, pe 18 aprilie, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Cosoveni au dispus inceperea urmariririi penale pentru lipsire de libertate in mod ilegal. Ulteri ...