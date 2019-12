DIICOT: Perchezitii la tineri suspectati de trafic de minori si de persoane. Fete, racolate din centrul de plasament

La data de 17.12.2019, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara împreună cu ofițeri de politie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara au efectuat un număr de 4 de percheziții domiciliare pe raza județului Timiș, la locuințele a 5 suspecți, cu vârste cuprinse între 18 şi 20 de ani, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori și trafic de persoane.În cauză s-a reținut faptul că, începând cu anul 2017, suspecții V.R., M.S., M.S., M.E. și M.T. au demarat activități de racolare a unor tinere cazate în Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilități Recaș, pe care, ulterior, le obligau prin amenințări şi violență să întrețină relații sexuale cu diferiți clienți de pe raza orașului Recaș, foloasele patrimoniale fiind însușite de suspecți.Astfel, din probele administrate rezultă că suspecta M.S., fostă beneficiară a Centrului de Plasament pentru Copii cu Dizabilități Recaș, soră cu suspecta M.E., minoră, care în prezent se află în acest Centru și concubina suspectului V.R. a racolat o persoană vătămată, pe care în repetate rânduri a amenințat-o, bătut-o și a obligat-o să părăsească Centrul, fiind așteptată de concubinul său, V.R., după care cei doi au plasat-o la diferiți clienți, cu care au constrâns-o să întrețină relații sexuale.După părăsirea Centrului de Plasament, suspecta M.S. a continuat să racoleze și alte fete aflate în Centru, exploatând în modalitatea arătată mai sus alte două persoane vătămate, dintre care una minoră cu ajutorul surorii sale, care era beneficiară a Centrului.Din declarațiile altei persoane vătămate rezultă că, începând cu luna octombrie 2018, suspecta M.S. a încercat să o racoleze în vederea exploatării sexuale, iar pentru a o determina să facă acest lucru, în repetate rânduri, a amenințat-o și lovit-o cu pumnii și picioarele. Amenințările și actele de violență au persistat, fiind făcute și de către sora sa, M.E., până în cursul verii anului 2019, când persoana vătămată a cedat și, astfel, a fost obligată să meargă la domiciliul unor clienți, cu care a întreținut relații sexuale. Aceste fapte s-au întâmplat de mai multe ori, iar în unele situații, la ieșirea din Centru, persoana vătămată era așteptată de suspecții M.S. și V.R., care o conduceau cu autoturismul la domiciliul clienților. La începutul lunii septembrie 2019, întrucât persoana vătămată a refuzat să mai fie exploatată, cei trei au exercitat asupra sa amenințări și acte de violență fizică, fapte care au determinat-o să fugă din Centru.Acțiunea a fost realizată cu sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara și al lucrătorilor Centrului de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Recaș din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiș.Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale.„Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmit procurorii.