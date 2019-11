DIICOT: Raportul „10 august” conține evaluari privind desfașurarea evenimentelor și capacitatea de intervenție a forțelor de ordine

DIICOT anunță că raportul protestului 10 august, intitulat ”Informarea privind manifestația de protest desfășurată în municipiul București în data de 10.08.2018”, și declasificat de MAI cuprinde evaluări cu privire la modul de derulare a evenimentelor și intervenția forțelor de ordine. DIICOT anunță, într-un comunicat de presă, raportul protestului din 10 august este un înscris intitulat The post DIICOT: Raportul „10 august” conține evaluări privind desfășurarea evenimentelor și capacitatea de intervenție a forțelor de ordine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.