DIICOT: Retinuti pentru trafic national si international de droguri de mare risc. Drogurile erau vandute in cluburile din Capitala

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea, la data de 31 octombrie, pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului C. I.-V., pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic național și internațional de droguri de mare risc.În perioada iunie – octombrie 2019, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. București, au documentat activitatea infracțională a unei grupări specializate în procurarea din Spania a unor cantități importante de cocaină și Ecstasy, pe care le-au comercializat în cluburile din București și de pe raza județului Ilfov.Astfel, la data de 31 octombrie 2019, inculpații C. I.-V. și C. C. R. au fost prinși în flagrant după ce au ridicat de la o firmă de curierat un colet care conținea 4.601 comprimate de Ecstasy și 383 de grame de cocaină.Valoarea de piață a drogurilor este de aproximativ 100.000 de euro.Inculpatul C. I.-V. a fost prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.Față de inculpatul C. C. R, procurorii DIICOT– Structura Centrală au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 30 zileCauza este instrumentată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București.Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române – Brigada Specială de Intervenție București ”Vlad Țepeș”.„Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite DIICOT.