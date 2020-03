DIICOT: Suspecti, cercetati intr-un dosar de trafic de droguri. Organizau ceremonii spirituale in care se consumau droguri de mare risc

Prin actul de sesizare s-a reținut faptul că, începând cu anul 2017 şi până la data de 14.12.2019, inculpații Y.A.V., L.T.I.M. şi O.G.M au inițiat o structură de crimă organizată, care a acționat în mod coordonat atât pe teritoriul României cât şi pe teritoriul altor state (ex.Spania, Olanda, Franța, Mexic) după reguli bine stabilite, pentru o perioadă de mare de timp, în scopul comiterii mai multor infracțiuni grave privind operațiuni fără drept cu droguri, pentru a obține direct beneficii financiare consistente şi indirect informații care le-au generat alte foloase materiale.

Prin rechizitoriul din data de 05.03.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Y.A.V., O.G.M. și L.T.I.M., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu, a unui local pentru consumul ilicit de droguri, desfășurarea de operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc fără drept, trafic de droguri de mare risc fără drept, introducere în țară de droguri de mare risc, fără drept, trafic de produse sau substanțe toxice, efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.Ulterior, după constituirea grupului infracţional, inculpaţii au cooptat şi alte persoane pentru a sprijini activitatea acestuia prin contribuții de natură materială, intelectuală sau morală, în vederea asigurării desfășurării activităților ilicite, fiecare participant având un rol prestabilit, cu o arie de activități bine definită pentru fiecare din membrii grupării.Astfel, în perioada 13-15 decembrie 2019, cetățeanul străin L.T.I.M. (cetățean britanic) urma să coordoneze în România, împreună cu Y.A.V., într-o locație ce urma să fie comunicată ulterior participanților, o ceremonie spirituală cu un ritual specific medicinei amazoniene cu ceai de ayahuasca.Ayahuasca este o băutură tradițională folosită de triburi amerindiene ce are ca bază DMT – dimethyltryptamine – un drog halucinogen de mare risc din familia triptaminelor, ce se regăsește în tabelul anexa nr. 1 din Legea 143/2000.Pentru participarea la evenimentul din România, participanții trebuiau să plătească suma de 550 de euro/persoană, dacă acceptau să fie cazați în camere pentru două persoane sau 1.100 euro/persoană, dacă participantul dorea să fie cazat singur. Sumele de bani trebuiau virate într-un cont indicat de organizator sau plătite cash la recepția clinicii. Înscrierea participanților se efectua prin completarea mai multor date personale pe un site, ulterior prin condiționarea participării de o recomandare transmisă prin email de către un alt participant, la un eveniment anterior.Activitatea urma să se desfășoare în județul Dâmbovița, pe parcursul a 3 zile, dar avut loc o singură ceremonie, în data de 13.12.2019, coordonată de șamanul L.T.I.M., în care participanții au consumat ceai de ayahuasca cu DMT, evenimentul fiind întrerupt de către intervenția organelor judiciare cu ocazia percheziției domiciliare.Inculpata Y.A.V. a deținut și a efectuat operațiuni privind circulația unor produse și substanțe toxice fără drept, cunoscând faptul că ceaiul de ayahuasca pe lângă DMT are în conținutul său și Arsen, Aluminiu și Mercur peste limita maximă admisă pentru preparatul pe care l-a administrat participanților la ceremonii și și-a asumat administrarea către fiecare participant a unei cantități de aproximativ 30 ml pe sesiune, considerând, fără nici un temei științific, că administrarea acestei cantități, o dată pe lună sau la intervale de 3 luni, 6 luni sau 1 an, nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea consumatorilor.Activitatea desfășurată de inculpata Y.A.V. de a organiza ceremonii cu caracter spiritual cu scopul real al consumului de droguri de mare risc a fost susținută în același mod de inculpatul O.G.M. cu care se află într-o relație consimțită de mai mulți ani, trăind și gospodărindu-se în comun în același imobil, context în care cei doi au deținut şi au desfășurat operațiuni privind circulația drogurilor de mare risc fără drept şi au pus la dispoziția consumatorilor de droguri un loc amenajat special pentru consumul ilicit de droguri aflat în folosința organizatorului, i-au informat direct ori indirect despre existenta acestui loc și despre facilitatea oferită de a consuma acolo droguri, facilitând consumul de droguri participanților, care au fost racolați în acest scop şi care au plătit taxe de participare la eveniment sub forma deghizată a unor donații.Inculpatul O.G.M. a deținut și a efectuat operațiuni privind circulația unor produse și substanțe toxice fără drept, cunoscând că ceaiul de ayahuasca pe lângă DMT are în conținutul său Arsen, Aluminiu și Mercur, peste limita maximă admisă pentru acest produs, dar și-a asumat împreună cu inculpații Y.A.V. şi L.T.I.M. administrarea respectivelor substanţe participanților la ceremoniile organizate de către clinica respectivă.Inculpatul L.T.I.M. a coordonat, în calitate de șaman, ceremoniile (cu titlu de exemplu,în anul 2019 au fost organizate un număr de 20 ceremonii) la care a oferit ceai de ayahuasca cu conținut de DMT participanților și cu implicarea nemijlocită a inculpatei Y.A.V., care a inițiat constituirea grupului infracţional şi a inculpatului O.G.M. care și-a arogat rolul de a protector al grupului și atributul de a controla imaginea publică prin aparența de legalitate a ceremoniilor, la care, în realitate, se consuma un preparat din Ayahuasca, ce conține DMT – drog de mare risc.Inculpatul L.T.I.M. a facilitat acțiunea de cumpărare de substanțe – frunze şi rezină cu conținut de DMT și a înlesnit introducerea lor în România, prin intermedierea expedierii unui colet către inculpata Y.A.V., care l-a ridicat de la firma de curierat în luna august 2019.Pentru a acredita ideea că activitatea desfășurată în cadrul ritualurilor tradiționale cu ayahuasca avea ca scop principal realizarea unor proceduri terapeutice pentru tratarea diverselor afecțiuni de care sufereau participanții sau, în mod secundar, așa cum au declarat unii dintre participanți, avea caracter recreativ pentru redobândirea echilibrului psihic și emoțional, precum și faptul că activitatea a avut caracter legal, inculpații au invocat o opinie juridică transmisă la solicitarea lor de o anume casă de avocatură și comunicări scrise purtate cu diferite instituții ale statului.În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii.Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Dâmbovița.„Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, precizează procurorii.