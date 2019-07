DIICOT: Suspectul principal in cazul Caracal ar fi avut complici

gheorghe dinca 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); DIICOT nu exclude posibilitatea ca suspectul principal in cazul Caracal sa fi avut complici, spune procurorul sef adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu. Intrebata daca ne putem astepta inclusiv la eventuali complici ai lui Gheorghe Dinca, Georgiana Hosu a raspuns „Pana la urma, haideti sa nu inlaturam nicio cale pe care am putea merge si nicio posibilitate de a ancheta lucrurile si poate reusim pe parcurs sa ne dam seama”. Procurorul declara ca ancheta in cazul Caracal este dificila deoarece este vorba despre o locatie foarte mare „care trebuie luata la milimetru” si, intrebata daca s-au gasit dovezi care sa contureze ipoteza unei crime, Georgiana Hosu spunea ca s-au facut pasi, da ...