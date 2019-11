DIICOT : Trafic international de droguri. In portbagajul unui autoturism de pe A2, cannabis

La data de 31.10.2019 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus luarea măsurii preventive a reținerii pe o durată de 24 ore a inculpatului C. C. – F. şi a inculpatei G. E. – I., pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic intern de droguri de risc.La data de 23.10.2019, procurorii DIICOT – Structura Centrală, Secţia de Combatere a Traficului de Droguri s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că inculpatul C. C. – F. se deplasează frecvent în Spania (aproximativ o dată pe lună), de unde cumpără 4-5 kilograme de cannabis, pe care le expediază în România, prin intermediul unei firme de curierat.S-a reţinut faptul că inculpatul își ridică personal coletele de la firma de curierat și, ulterior, distribuie drogurile dealerilor și consumatorilor de pe raza municipiului București.În urma investigaţiilor efectuate în cauză a rezultat faptul că, la data de 23.10.2019, inculpatul a plecat de pe aeroportul Otopeni, cu o cursă a unei companii aeriene, pe ruta București – Barcelona.Aflându-se pe teritoriul Spaniei, inculpatul a pregătit un colet ce conținea cantitatea de 6 kilograme de cannabis, pe care l-a expediat prin intermediul unei firme de transport, de pe un alt nume, (folosind în acest sens o carte de identitate falsă), ca expeditor fiind menţionată şi concubina sa, inculpata G. E. – I.La data de 31.10.2019, în jurul orei 10:00, inculpatul C. C. – F împreună cu concubina sa, inculpata G. E. – I., s-au deplasat în municipiul Slobozia, cu un autoturism, de unde au preluat două bagaje de la reprezentantul companiei de transport după care au plecat spre municipiul București.În timp ce se aflau în autoturism, pe Autostrada 2, la km 20, în jurul orei 11:15,a fost organizată prinderea în flagrant, autoturismul fiind oprit în trafic, iar cu ocazia controlului efectuat, în portbagajul autovehicului, a fost identificat un troler ce conținea cantitatea de șase kilograme de cannabis.La momentul legitimării, inculpatul a prezentat o carte de identitate falsă, având aplicată fotografia sa și datele de identitate ale unei persoane decedate din luna februarie 2018.Inculpatul C. C. – F. urmează să fie prezentat Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.Faţă de inculpata G. E. – I., procurorii DIICOT – Structura Centrală au solicitat instanţei de judecată luarea măsurii arestului la domiciliu, pe o durată de 30 zile.Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. București.DIICOT face precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.Sursă foto: capturi video DIICOT-Poliția Română