DIICOT-ul desminte afirmatiile facute de Alexandru Cumpanasu: "Se fac demersuri la Evidenta Populatiei"

DIICOT 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oficiali DIICOT au declarat ca nu s-a pus problema aducerii fortate a familiei Alexandrei Macesanu la sediul Directiei si nici nu se va proceda la ridicarea fortata a cartii de identitate a adolescentei din Caracal care a fost rapita pe 24 iulie si, cel mai probabil, ucisa. "Prezenta familiei Macesanu la DIICOT, asa cum am aratat si in comunictul de presa emis, vizeaza in principal prezentarea raportului de expertiza genetica. Nu s-a pus problema aducerii fortate a familiei Macesanu la DIICOT. Si in ipoteza in care ar refuza sa predea cartea de identitate, procedural se consemneaza si se fac demersuri la Evidenta Populatiei", au transmite oficiali DIICOT. Reactia DIICOT vine dupa ce Alexandru C ...