DIICOT: Un barbat din Iasi a fost retinut pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si droguri de mare risc (galerie foto)

La data de 08.11.2019, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului I. C. E., în vârstă de 35 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și droguri de mare risc, în formă continuată şi introducere în țară de droguri de risc și droguri de mare risc, fără drept.În fapt s-a reținut că, în cursul anului 2019, în mod repetat și în baza aceleași rezoluții infracționale, inculpatul I. C. E. a procurat atât din surse interne, cât și externe (Anglia) cantități importante de droguri de risc (cannabis și ketamină), droguri de mare risc ( amfetamine, MDMA și cocaină ), pe care ulterior le-a comercializat către diferite persoane cu ocazia participării la festivalurile de muzică electronică desfășurate în diverse orașe ale țării.La data de 04.11.2019, inculpatul I. C. E. s-a deplasat în Anglia de unde a procurat cantitatea de 93,42 grame pulbere care conţine Amfetamina cu Cofeina, 41,82 grame fragmente solide care conţin Cocaina, un număr de 101 comprimate ecstasy și cantitatea de 147,01 grame pulbere care conţine Ketamina, pe care le-a disimulat într-un bagaj de mână tip troler, de culoare neagră și l-a expediat în țară, în mod fraudulos, prin intermediul unei societăți de transport persoane şi colete, după care cu o cursă aeriană, pe ruta Londra- București, a revenit în țară la data de 06.11.2019 deplasându-se în localitatea de domiciliu.După primirea coletului, inculpatul împreună cu legăturile sale infracționale intenționau punerea în vânzare a cantităților de droguri de mare risc și droguri de risc, introduse în țară, fără drept, la o petrecere care urma să se desfășoare în perioada 29.11.2019 - 02.12.2019 în localitatea Azuga, județul Prahova.La data de 08.11.2019, inculpatul a ridicat de la reprezentantul firmei de transport, trolerul, de culoare neagră fiind prins în flagrant în timp ce-l transporta cu un autoturism pe raza municipiului Roman, jud. Neamț.Cu ocazia efectuării acțiunii de prindere în flagrant, asupra inculpatului au fost găsite un număr de 15 comprimate ecstasy (MDMA), iar cu ocazia efectuării percheziției domiciliare în imobilul în care locuiește inculpatul au fost identificate şi ridicate 42 de grame de cocaină, 101 grame de amfetamină pulbere, 147 de grame de ketamină, 116 comprimate de MDMA Ecstasy, droguri de mare risc, 30 de grame de rezină de cannabis (hașiș), 2,60 grame cannabis, bani, precum și alte bunuri folosite în derularea activității infracționale.La data de 09.11.2019, Tribunalul Iași a dispus arestarea preventivă a a inculpatului I. C. E. pentru o perioadă de 30 de zile.Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iaşi.Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.Sursă foto: Poliția Română - DIICOT