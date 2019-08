DIICOT va descinde astazi acasa la Gheorghe Dinca

diicot google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rasturnare de situatia in cazul Caracal. Ieri, seful DIICOT, Felix Banila, anunta ca anchetatorii nu pot intra in casa lui Gheorghe Dinca cata vreme acesta nu este fata la cautari. Dinca a blocat ancheta DIICOT in casa sa, dupa ce in ultimele zile i-a fost rau. Mai mult, acesta va ramane inca o saptamana in spital, dupa ce a fost la control la INML. Amintim ca Dinca acuza dureri de splina in urma unei presupuse agresiuni din partea anchetatorilor. DEMISIILE! Declaratii INUTILE si CONTRADICTORII facute de procurori, politisti si alte specimene Astazi, DIICOT a anuntat oficial preluarea anchetei de la Craiova la structura centrala. Conform surselor Romania TV, DIICOT va descinde astazi la casa lui Dinca, chiar ...