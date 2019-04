Din 2 in 2 și 13: Ce numere au ieșit Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc din 18 aprilie

Joi, 18 aprilie 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 14 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 22.696 de castiguri, in valoare totala de 2.064.189,96 lei.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă numerele câștigătoare:

Noroc: 2 0 1 1 6 2

Loto 5 din 40: 20 35 38 13 19 5

Super Noroc: 3 2 1 1 3 2

Joker: 14 33 26 9 28 + 5

Noroc Plus: 0 8 7 1 8 3

Loto 6 din 49: 8, 6, 33, 31, 42,

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 18,4 milioane lei (peste 3,86 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,64 milioane lei (peste 556.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 8 milioane lei (peste 1,68 milioane euro), in timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 224.000 lei (peste 47.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 74.300 lei (peste 15.600 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 295.000 lei (peste 62.000 euro).

La extragerea Noroc Plus de duminica, 14 aprilie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 541.153,80 lei. Biletul a fost jucat la agentia 12-025 din jud. Cluj si a fost completat cu 2 variante la Joker si 3 variante la Noroc Plus. In plus, jucatorul norocos a castigat alte doua premii de categoria a II-a la Noroc Plus si un premiu de categoria a VIII-a la Joker, premiul final fiind de 553.189,53 lei.

La Loto 6/49, un jucator din Ialomita a castigat 2 castiguri de categoria a II-a si 5 castiguri de categoria a III-a, premiul total fiind de 101.557 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 21-011 si a fost completat cu 7 variante la Loto 6/49.

De asemenea, un premiu important s-a inregistrat si la categoria a III-a a jocului Noroc, cu o valoare de peste 43.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 30-054 din Satu-Mare si a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

