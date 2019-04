Din 2 mai, va fi didponibil un numar unic la care pot fi raportate incidentele de securitate cibernetica

Romania va avea un numar de telefon unic, 1911, la care vor putea fi raportate incidentele de securitate cibernetica de catre persoanele fizice, juridice si institutiile publice si prin care va fi oferita asistenta si consiliere, in conditiile in care, in Romania, educatia digitala in domeniul securitatii informatiilor continua sa fie deficitara, a anuntat, miercuri, ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, dupa sedinta de Guvern.