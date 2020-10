Din cauza ca belgienii refuza sa doneze plasma, studiile referitoare la COVID-19 risca sa fie abandonate

Studiile clinice belgiene destinate studierii eficacităţii plasmei provenită de la persoane care s-au vindecat de COVID-19 riscă să fie suspendate din cauza stocurilor insuficiente de plasmă, au avertizat mai mulţi medici, lansând un apel la donatorii de sânge, informează Reuters.

Crucea Roşie din Belgia furnizează plasmă pentru două spitale - Spitalul Universitar din Leuven şi CHU din Liege - care conduc două studii clinice referitoare la modalitatea prin care plasma cu anticorpi provenită de la supravieţuitori ai COVID-19 poate veni în sprijinul persoanele infectate, scrie agerpres.ro.

''Sunt mulţi pacienţi în spitale internaţi cu COVID-19 care au nevoie de ea'', a declarat Esther Neijens, medic în cadrul Crucii Roşii, pentru Reuters.

''Sperăm cu adevărat că vor fi suficient de mulţi donatori de plasmă, care au avut COVID la un moment dat, pentru a putea continua studiile clinice, a le finaliza şi pentru a avea o concluzie dacă această plasmă este într-adevăr eficientă în contextul COVID-19'', a spus aceasta.

Belgia, cu o populaţie de 11 milioane de locuitori, se confruntă cu cea mai mare rată de infectare cu noul coronavirus la 100.000 de locuitori din Europa. Ţara a raportat 1.448 de noi infectări la 100.000 de locuitori în decursul săptămânii trecute, potrivit datelor prezentate miercuri de Institutul de sănătate Sciensano.

Numărul pacienţilor în unităţi de terapie intensivă se dublează la fiecare opt zile - marţi au fost raportate 911 noi infectări - 5.554 de persoane sunt în prezent internate şi există riscul ca spitalele să rămână fără paturi disponibile.

Studenta Lili Deneve este una dintre persoanele care doreşte să doneze. ''Donez sânge pentru pacienţii COVID-19'', a declarat pentru Reuters studenta de 21 de ani diagnosticată cu COVID-19 la sfârşitul lunii august şi care donează plasmă pentru a doua oară. ''M-am infectat cu COVID-19 pentru că am avut pe cineva pozitiv în familie, am avut simptome timp de o săptămână, am fost foarte obosită... mi-am pierdut gustul şi mirosul'', a spus tânăra.

Medicii sunt de părere că studiile sunt necesare, întrucât nu există suficiente dovezi referitoare la cât de eficientă este plasma.

Rezultatele unui studiu indian au scos la iveală că plasma nu ajută pacienţii spitalizaţi să lupte cu infecţia şi nu reuşeşte să reducă rata mortalităţii sau să oprească evoluţia către forme severe.