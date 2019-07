Din cauza ei a primit Dan Alexa un pumn de la Anamaria Prodan - FOTO

Alexa Prodan 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Antrenorul Astrei Dan Alexa a fost „pedepsit” de impresara lui, Anamaria Prodan, in ceea ce pare o criza de gelozie provocata de o domnisoara focoasa, Andrada, prezenta si ea la meci. In holul de langa vestiare, la stadionul din Giurgiu, dupa meciul Astra – FC Botosani (2-2), s-a petrecut un moment halucinant. Impresara a avut o discutie aprinsa cu antrenorul pe care l-a lovit cu pumnul peste obrazul stang. Incredibil! Ana Maria Prodan ii da un pumn in gura lui Dan Alexa - VIDEO Situatia se pare ca a degenerat din cauza unei brunete focoase, cu forme apetisante, prezenta si ea la meci, lucru care a infuriat-o pe managera lui Alexa. Si nu doar prezenta la partida, ci si in viata ...