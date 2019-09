Din celula de la Rahova, Liviu Dragnea se plange judecatorilor ca informatiile din serialul "Valiza" s-au scurs de la DNA

Fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care in prezent executa la penitenciarul Rahova o sentinta de 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul Angajarilor fictive la Directia de Protectia Copilului Teleorman, a deschis in iulie 2019 un proces la Curtea de Apel Bucuresti.