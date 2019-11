Din nou in insolventa, Complexul Energetic Hunedoara e la un pas de a ajunge la fier vechi

Complexul Energetic Hunedoara (CEH) a intrat joi, pe 14 noiembrie, in insolventa, la cererea creditorilor. Paradoxal, aceasta insolventa, desi ii este utila pe termen scurt, risca totodata sa-i grabeasca sfarsitul colosului energetic. Iar daca acesta s-ar prabusi necontrolat, ar produce pagube majore. Primii afectati ar fi circa 100.000 de romani din sud-vestul tarii, dar in scurt timp, probleme am avea cu totii.