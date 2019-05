Din pacate, Marius Craciun nu se va bucura de banii de la Ferma. Unde se duce suma de la PRO TV

s604x0 marius craciun ferma pro tv 840x500 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ultima editie a emisiunii Ferma – Un nou inceput, a fost difuzata de Pro TV, joi seara. Dupa mai bine de 4 luni de competitie, drame, aliante si strategii, Catalin Morosanu si Marius Craciun s-au luptat pentru marele premiu in valoare de 50.000 de euro. Marius a castigat duelul, dar din pacate nu se va putea bucura de intreaga suma. Ce va face Marius Craciun cu banii de la Ferma In urma cu 17 saptamani, inainte de inceperea show-ului, Marius spunea ca daca va castiga marele premiu, va incerca sa isi ajute familia. „Munca nu ma sperie. Am avut multe job-uri astfel incat sa imi pot castiga painea si sa-mi ajut familia. Daca voi castiga Ferma, vreau sa folosesc ban ...