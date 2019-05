Din postura de eurodeputat, Gabriel Daraban isi propune sa promoveze diversitatea si multiculturalitatea dobrogeana

La sfârşitul săptămânii trecute, ministrul Energiei, Anton Anton a vizitat municipiul Constanţa. acesta a fost întâmpinat de președintele organizației județene ALDE, senatorul Ion Popa şi de preşedintele organizaţiei municipale ALDE, Gabriel Daraban.„După participarea lui Anton Anton la cea de a 51-a ediție a Central Eastern Europe and Caspian Scout a urmat o întâlnire cu directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu și participarea la o dezbatere la Electocentrale Constanța (CET Constanța). Acolo, ministrul Energiei a purtat discuții despre potențialul și oportunitățile de dezvoltare ale CET Constanța. A urmat și o vizită la Galeria de Artă Virgil Coman din pasajul pietonal de la Tomis Mall, unde am vizionat un loc inedit de expunere culturală și am purtat discuții despre cultură și slaba administrare a orașului precum și despre încercările administrației locale de a pasa incompetența către guvern”, spune președintele Organizației Municipale ALDE Constanța, Gabriel Daraban, candidat la alegerile pentru Parlamentul European.Acesta afirmă că nu întâmplător a ales să-i arăte ministrului Anton Anton o galerie de artă, neconvenţională, întrucât acesta este şi membru al Academiei de Științe și Arte Europene. Gabriel Daraban consideră că este momentul ca politicul să-şi întoarcă privirea către cultură. Dacă va ajunge în Parlamentul European, Daraban îşi propune să promoveze diversitatea şi multiculturalitatea dobrogeană.