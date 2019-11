Din Romania in SUA si inapoi: Adrian Zuckerman a fost confirmat, de Senatul american, in functia de ambasador la Bucuresti

Adrian Zuckerman a fost confirmat miercuri de Senatul american în funcţia de ambasador în România, cu 65 de voturi pentru şi 30 împotrivă, conform site-ului acestei camere a Congresului Statelor Unite, preluat deCu prilejul audierii, la 20 iunie, în faţa Comitetului pentru Relaţii Externe din Senatul american, Adrian Zuckerman a afirmat că doreşte să răsplătească ospitalitatea americană prin promovarea intereselor Statelor Unite în România."Dacă voi fi confirmat, aş dori să ofer un sprijin constant demersurilor importante de combatere a corupţiei în România". "Combaterea corupţiei şi sprijinirea independenţei judiciare sunt vitale pentru prosperitatea şi securitatea pe termen lung a României", a spus atunci Zuckerman, citat miercuri de The Washington Times, preluat deZuckerman a fost admis în Baroul din New York în 1984, fiind partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Anterior, a mai ocupat funcţia de co-coordonator al departamentului de servicii naţionale imobiliare şi pentru companii la Epstein Becker & Green, PC, New York, iar mai înainte a fost coordonator pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.De asemenea, el a ocupat funcţia de preşedinte al unui juriu de selecţie judiciară al unei instanţe civile şi de arbitraj pentru Consiliul Imobiliar din New York.Activ în domeniul filantropic şi educaţional, Adrian Zuckerman este membru al consiliului Kids Corp şi face parte din consiliul absolvenţilor New York Law School.Are diplomă preuniversitară de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) şi a obţinut diploma în Drept la New York Law School.