Din universul spectaculos al Teatrului Luceafarul Iasi si a proiectelor institutiei, in dialog in Studioul BZI LIVE alaturi de Oltita Cintec - GALERIE FOTO, VIDEO  

• Joi, 9 mai 2019, incepand cu ora 15.00, in Platoul Studioului BZI LIVE a fost invitat directorul artistic al Teatrului pentru Copii si Tineret Luceafarul Iasi • Este vorba de Oltita Cintec, cunoscut critic de teatru si omul care de ani buni se ocupa de importante si diversificate evenimente dedicate teatrului • In acest context, principalele subiecte abordate cu aceasta au plecat de la: Festivalul International de Teatru pentru Publicul Tanar Iasi - FITPTI, cel intitulat "Hai la Teatru" care promoveaza si incurajeaza elevii si liceenii in a se dezvolta pe aceasta latura ludica • De asemenea, despre realitati culturale dintr-o perspectiva contemporana, forme diverse si ingenioase de sustinere a artei ...